Sanremo 2022, i Jalisse esclusi ancora dai cantanti in gara: “Sono 25 anni che ci proviamo e veniamo sempre scartati. La famosa ripartenza non è per tutti”. Lo sfogo sui social (Di lunedì 6 dicembre 2021) I Jalisse festeggiano le nozze d’argento con il Festival di Sanremo. Anche se 25 anni fa vincevano la kermesse con “Fiumi di Parole”, loro su quel palco non ci Sono mai più saliti. Ogni anno, da 25 anni a questa parte, ci riprovano. Ma ogni anno, ogni commissione artistica, li scarta. Imperterriti, anche quest’anno hanno inviato la loro candidatura ad Amadeus (con cui avevano partecipato a “Ora o mai più”). Anche nel 2022, però, non li vedremo tra i 22 cantanti in gara al Festival. “Oggi Sono 25 i brani e 25 le esclusioni dal Festival, ma questa volta lascio parlare le persone. E tornano in mente le pagine dello storico giornalista e vice direttore del celebre Tv Sorrisi e Canzoni Gigi Vesigna (nel libro con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ifesteggiano le nozze d’argento con il Festival di. Anche se 25fa vincevano la kermesse con “Fiumi di Parole”, loro su quel palco non cimai più saliti. Ogni anno, da 25a questa parte, ci riprovano. Ma ogni anno, ogni commissione artistica, li scarta. Imperterriti, anche quest’anno hanno inviato la loro candidatura ad Amadeus (con cui avevano partecipato a “Ora o mai più”). Anche nel, però, non li vedremo tra i 22inal Festival. “Oggi25 i brani e 25 leoni dal Festival, ma questa volta lascio parlare le persone. E tornano in mente le pagine dello storico giornalista e vice direttore del celebre Tv Sorrisi e Canzoni Gigi Vesigna (nel libro con la ...

