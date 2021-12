Sangiovanni al Festival di Sanremo 2021

(Di lunedì 6 dicembre 2021), la nuova popstar della musica italiana, parteciperà al prossimodi. Chi è? Faccia da santo, anima ribelle e inquieta,è il cantautore rivelazione del. Con oltre cento milioni di streaming, la sua “Malibu” diventa il brano più ascoltato del, sia su Spotify che su Apple Music. Diciassette dischi di platino e un oro per il progetto omonimo “”. L’esordio discografico del giovane cantautore lo certifica artista dell’anno. “Sei sempre santo, tu! Non fai mai niente di male!”: così la madre gli ispira inconsapevolmente il nome d’arte. Il cantautore veneto insegue le proprie emozioni, le va a stanare e le mette su carta.: l’incontro con ...

...d'oro perche a soli 18 anni si ritrova a festeggiare traguardi davvero eccezionali. Solo pochi giorni fa ha celebrato insieme al suo pubblico la notizia della partecipazione al...... "Non credo di aver mai visto un cast con tre artisti che sono stati primi in classifica @FIMI_IT e subito in gara al". Il riferimento è a(17 dischi di platino), Rkomi (33 ...Jalisse Festival di Sanremo: dopo l'annuncio dei Big, lo sfogo social di Fabio e Alessandra, per l’ennesima volta esclusi dal Festival.ROMA. Sarà l’effetto Maneskin, che con la vittoria all’Ariston hanno iniziato un’inarrestabile cavalcata internazionale. Ma certo è che Sanremo consolida la sua centralità nel mercato discografico e..