San Siro sarà una bolgia, Milan-Liverpool verso il pienone (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’ultima giornata di Champions è alle porte. Milan-Liverpool sarà una sfida sentitissima, sia per l’importanza delle squadre e della partita, sia perché il Milan si gioca la qualificazione agli ottavi. Per questo motivo San Siro sarà, molto probabilmente, tutto pieno. Ovviamente la capienza è al 75% a causa delle diposizioni per la pandemia, ma gli oltre 50 mila posti disponibili saranno tutti occupati, per una sfida che si preannuncia infernale. Foto: sito ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’ultima giornata di Champions è alle porte.una sfida sentitissima, sia per l’importanza delle squadre e della partita, sia perché ilsi gioca la qualificazione agli ottavi. Per questo motivo San, molto probabilmente, tutto pieno. Ovviamente la capienza è al 75% a causa delle diposizioni per la pandemia, ma gli oltre 50 mila posti disponibili saranno tutti occupati, per una sfida che si preannuncia infernale. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Inter : ?? | BUONA NOTTE Sogni d'oro #InterFans Vi aspettiamo a San Siro domenica sera per Inter-Cagliari ??… - Inter : Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro pe… - Inter : ?? | TRIPLICE FISCHIO Finisce #InterSpezia ?? L'Inter vince a San Siro! ??? #ForzaInter - Quackerin0 : @arlottoak Fiero di essermi goduto una sua doppietta nell'unica mia presenza a san siro, gli volevo tanto bene - rickembecker : Le riserve delle squadre di Premier o Liga comunque in passato hanno torellato e umiliato le nostre squadre come il… -