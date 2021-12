Sampdoria, arrestato il presidente Massimo Ferrero: i dettagli (Di lunedì 6 dicembre 2021) Terremoto in casa Sampdoria: il presidente Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Il club non sarebbe coinvolto Leggi su mediagol (Di lunedì 6 dicembre 2021) Terremoto in casa: ilè statodalla Guardia di Finanza. Il club non sarebbe coinvolto

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. #ANSA - sportface2016 : +++Arrestato il presidente della #Sampdoria Massimo #Ferrero. Il club non risulta coinvolto+++ - petergomezblog : Massimo Ferrero, arrestato il presidente della Sampdoria: è accusato di bancarotta - ilfaroonline : ?? ULTIM'ORA Terremoto #Sampdoria, arrestato Massimo #Ferrero, già portato in carcere. Altre 5 persone ai domiciliar… - rep_genova : Arrestato il presidente della Sampdoria Ferrero, il club non è coinvolto [aggiornamento delle 13:04] -