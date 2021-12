Salto con gli sci, Coppa del Mondo Klingenthal 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario gare 9-12 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella settimana appena iniziata uomini e donne si danno appuntamento insieme a Klingenthal, in Germania, sull’HS140 facente parte della Vogtland Arena. E ci si arriva con un tedesco in testa alla Coppa del Mondo maschile, vale a dire Karl Geiger, e con Katharina Althaus tornata in grande stile al femminile. Ma se tra le donne il discorso Marita Kramer sembra chiudere in partenza tantissime questioni non già per le gare singole, ma per la Coppa in quanto tale, tra gli uomini è tutto diverso. Cinque vincitori diversi nelle prime cinque gare individuali, nove uomini diversi sul podio e la prima vittoria assoluta dell’austriaco Jan Hoerl a Wisla fanno si che ci sia dell’imprevedibilità. Staremo a vedere, anche perché in termini di costanza di risultati al momento Geiger vola. Il ruolino di ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella settimana appena iniziata uomini e donne si danno appuntamento insieme a, in Germania, sull’HS140 facente parte della Vogtland Arena. E ci si arriva con un tedesco in testa alladelmaschile, vale a dire Karl Geiger, e con Katharina Althaus tornata in grande stile al femminile. Ma se tra le donne il discorso Marita Kramer sembra chiudere in partenza tantissime questioni non già per lesingole, ma per lain quanto tale, tra gli uomini è tutto diverso. Cinque vincitori diversi nelle prime cinqueindividuali, nove uomini diversi sul podio e la prima vittoria assoluta dell’austriaco Jan Hoerl a Wisla fanno si che ci sia dell’imprevedibilità. Staremo a vedere, anche perché in termini di costanza di risultati al momento Geiger vola. Il ruolino di ...

Advertising

chetempochefa : “È solo una follia Un salto nel vento Un'ora nello spazio Un punto nel tempo' In attesa della puntata di domenica,… - cicciojumped3 : @JVCKSMOL @Smgii1908 ecco perché vettel ebbe la penalità, poi a lewis saltò il poggiatesta e ci fu il karma ahah, m… - ltonino64 : RT @CathVoicesITA: Povere vaccinazioni che hanno una loro utilità ma che in queste condizioni paiono come un pur bravo atleta di salto in a… - AleCaruso87 : RT @Camilla_Curt: Ragazzi che salto di qualità ha fatto miriana con Nicola. Nic a cena nel ristorante dell'ex di miriana. #gfvip https://t.… - Camilla_Curt : Ragazzi che salto di qualità ha fatto miriana con Nicola. Nic a cena nel ristorante dell'ex di miriana. #gfvip -