Salsa di mele dietetica | un dessert facile e gustoso con sole 90 calorie!

(Di lunedì 6 dicembre 2021)di. Oggi ti proponiamo la ricetta di una buonissimadifatta in casa. Ma prima è il caso di ricordare le tante qualità di questo frutto prezioso e versatile. Innanzitutto lesono una importante fonte di polifenoli e di flavonoidi, che sono sostanze antiossidanti. Questo vuol dire, in sintesi, che proteggono contro i processi infiammatori che sono alla base delle malattie e dell’invecchiamento. Non solo. Nella buccia della mela si trova anche il piruvato, una sostanza che può essere efficace nello sciogliere i depositi di grasso. Ma non basta: la grande quantità di acqua che contengono fa anche sì che leabbiamo una grande efficacia saziante, tra l’altro apportando solo 45 calorie per ogni cento grammi di prodotto. Ma veniamo ...