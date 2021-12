Salerno, la fila alle Poste diventa racconto di vita (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – È l’inizio del mese. L’inconsapevole salernitano medio ha un bollettino postale in scadenza e da pagare. Sceglie di recarsi alle Poste centrali senza prenotazione. ‘Furbamente’ opta per le ore 15. Lui non lo sa ma sta mettendo nel frullatore gli ingredienti per la ‘tempesta perfetta’. Quando se ne accorgerà, sarà fatalmente tardi, già imprigionato nella ‘trappola’ che gli toglierà 70 minuti, nonostante il numerino progressivo – quello per ‘tutte le operazioni’ assegnato dal totem elettronico – non sembri poi così distante. Consapevolezza traditrice. Quel salernitano lo capirà ben presto. La dinamica che si crea nell’attesa, tra le persone con lo sguardo fisso ai tabelloni colorati, è allora degna di uno studio di antropologia. Con passare del tempo si formano piccoli gruppetti di affini: gente che, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– È l’inizio del mese. L’inconsapevole salernitano medio ha un bollettino postale in scadenza e da pagare. Sceglie di recarsicentrali senza prenotazione. ‘Furbamente’ opta per le ore 15. Lui non lo sa ma sta mettendo nel frullatore gli ingredienti per la ‘tempesta perfetta’. Quando se ne accorgerà, sarà fatalmente tardi, già imprigionato nella ‘trappola’ che gli toglierà 70 minuti, nonostante il numerino progressivo – quello per ‘tutte le operazioni’ assegnato dal totem elettronico – non sembri poi così distante. Consapevolezza traditrice. Quel salernitano lo capirà ben presto. La dinamica che si crea nell’attesa, tra le persone con lo sguardo fisso ai tabelloni colorati, è allora degna di uno studio di antropologia. Con passare del tempo si formano piccoli gruppetti di affini: gente che, ...

Ultime Notizie dalla rete : Salerno fila Medici, 26 i sospesi al Ruggi: ci sono i no vax ...e la beffa di vederti respinto dopo ore di fila, sembrerebbe per l'esaurimento delle dosi", ha infatti dichiarato Salzano che chiede al sindaco Napoli di convocare ad horas l'Asl di Salerno per il '...

Gol "olimpico" di Cuadrado, la Juve torna a vincere allo Stadium Secondo successo di fila e vittoria in casa ritrovata: la Juventus batte il Genoa 2 - 0, Cuadrado e ... La Juve prosegue la corsa dopo la vittoria di Salerno, il Genoa resta inchiodato al terzultimo ...

Salerno, la fila alle Poste diventa racconto di vita anteprima24.it Serie A, Sampdoria ancora ko: D’Aversa confermato La Sampdoria di D'Aversa non riesce a trovare continuità: ko in casa con la Lazio e classifica di serie A che ora fa paura ...

Vaccinazione a Salerno: martedì 7 dicembre Open Night al Centro Sociale di Pastena StampaL’Asl di Salerno, per fronteggiare le richieste e rispondere alle esigenze dei cittadini che vogliono sottoporsi alla terza dose, ha disposto, per martedì per martedì 7 dicembre, un open day con ...

