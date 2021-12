Salernitana | l’offerta di acquisto più interessante è di un gruppo romano impegnato nell’edilizia

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ieri a mezzanotte è scaduto il termine fissato dai trustee per presentare le proposte didella. Sul Corriere dello Sport le prime indiscrezioni: ci sarebbe una proposta, in particolare, piùdelle altre. “Una proposta formulata da undi imprenditori romani e non solo, pare impegnati nel settore dell’edilizia e della sanità privata. Potrebbe esserci, con una quota minoritaria, anche un fondo straniero. Al momento viene, invece, escluso l’interesse di imprenditori salernitani”. I trustee sceglieranno entro il 15 dicembrepiù vantaggiosa. “Sono loro ad aver fissato il prezzo minimo per l’, oggi sicuramente diverso dal valore delle due perizie estive, che si aggiravano sui 40 milioni”. Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su ...