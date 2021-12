Salario minimo, ok dal Consiglio Ue. Orlando: sui rider pronti a misure nazionali (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il sì alla proposta della Commissione segna l’inizio formale dell’iter negoziale con l’Europarlamento Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il sì alla proposta della Commissione segna l’inizio formale dell’iter negoziale con l’Europarlamento

fattoquotidiano : Salario minimo, ok del Consiglio Ue all’avvio dei negoziati sulla proposta della Commissione. Orlando: “In Italia q… - AndreaOrlandosp : A Bruxelles per il Consiglio dei Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali Ue #EPSCO. Oggi l’Europa compirà in… - GiuseppeConteIT : Il Movimento 5 Stelle non transige, ci batteremo senza sosta fino a ottenere la firma sulla legge che introduce in… - matteotti_g : RT @martafana: E quindi sciopero generale il 16dicbre. Apriamo una enorme piattaforma politica che al momento non esiste: ?#BastaSalariDaFa… - davidegrandi63 : RT @martafana: E quindi sciopero generale il 16dicbre. Apriamo una enorme piattaforma politica che al momento non esiste: ?#BastaSalariDaFa… -