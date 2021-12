Salario minimo europeo, via libera del Consiglio Ue: «Necessario per garantire un tenore di vita dignitoso» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Via libera ai negoziati per un Salario minimo europeo: l’ok da parte del Consiglio Ue è arrivato oggi, 6 dicembre, dopo quello della Commissione alla proposta presentata dai ministri europei per il Lavoro e le Politiche Sociali. «Non possiamo accettare che persone che mettono tutta la loro energia per il lavoro non possano permettersi standard dignitosi di vita. Questa legge sarà un grande passo per una equa retribuzione», è stato il commento di Janez Cigler Kralj, ministro del Lavoro della Slovenia, presidente di turno del Consiglio Ue. Il Consiglio ha già stabilito che i negoziati dovranno portare a una normativa comune su salari minimi adeguati. «Una retribuzione equa che garantisca un tenore di vita ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 dicembre 2021) Viaai negoziati per un: l’ok da parte delUe è arrivato oggi, 6 dicembre, dopo quello della Commissione alla proposta presentata dai ministri europei per il Lavoro e le Politiche Sociali. «Non possiamo accettare che persone che mettono tutta la loro energia per il lavoro non possano permettersi standard dignitosi di. Questa legge sarà un grande passo per una equa retribuzione», è stato il commento di Janez Cigler Kralj, ministro del Lavoro della Slovenia, presidente di turno delUe. Ilha già stabilito che i negoziati dovranno portare a una normativa comune su salari minimi adeguati. «Una retribuzione equa che garantisca undi...

