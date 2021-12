Salah sul futuro | «Barcellona? Voglio restare a Liverpool ma non decido solo io»

(Di lunedì 6 dicembre 2021) L’attaccante delha parlato del suoale di alcune avance delnei suoi confronti Momoè intervenuto in un’intervista a MBC Masr. L’egiziano ha parlato del suoale dell’interesse delnei suoi confronti. Le sue parole:– «Nonio. La mia volontà è quella di, ma è tutto nelle mani della dirigenza, sta a loro decidere.»– «Felice del loro interesse maa giocare in Premier League, il campionato migliore al mondo. Sono felice qui a.» L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

MilanWorldForum : Klopp sul match Milan e sul turnover Le dichiarazioni QUI -) - CalcioNews24 : ??#Salah sul suo futuro ?? - ilpodsport : #Calciomercato Liverpool, Salah sul futuro: 'Felice dell'interesse del Barcellona' #ilpodsport - sportli26181512 : #Liverpool, #Salah sul futuro: 'Felice dell'interesse del #Barcellona': L'attaccante dei Reds, in un'intervista per… - _el_panteron : Mane, Salah, Firmino, Diogo Jota e sul mercato si cerca Luis Diaz. Morata, Kean, Kaio, Dybala e si vende Kulusevski per una punta. -

Ultime Notizie dalla rete : Salah sul

VittoriaLiverpool che invece diverrebbe inutile se a spuntarla dovesse essere il Porto: in ... Alisson; Williams, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Morton, Henderson, Oxlade - Chamberlain;, Origi, ......resta un futuro ancora tutto da scrivere. Quando mancano infatti diciotto mesi alla scadenza naturale del contratto che lo lega al Liverpool , ancora non sono arrivate novità concretesuo ...Il difensore del Milan Tomori ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro il Liverpool.L'attaccante dei Reds, in un'intervista per un canale televisivo egiziano, ha parlato della sua situazione attuale e dell'interesse del club blaugrana ...