Salah: “Il mio desiderio è quello di restare al Liverpool. Barcellona? Futuro solo in Premier” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Momo Salah, attaccante del Liverpool nel corso di una intervista a MBC Masr, ha parlato del suo Futuro, che spera possa essere a lungo ai Reds. Queste le sue parole: “Ho detto più volte che se la decisione spetta a me, voglio restare al Liverpool. Ma tutto è nelle mani della dirigenza e devono risolvere questo problema. Sta a loro decidere. Interesso al Barcellona? Sono felice che un club come il Barcellona sia interessato a me, ma sono felice al Liverpool e vedremo cosa ci riserverà il Futuro. Al momento preferisco restare in Premier League, il campionato migliore al mondo”. Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 6 dicembre 2021) Momo, attaccante delnel corso di una intervista a MBC Masr, ha parlato del suo, che spera possa essere a lungo ai Reds. Queste le sue parole: “Ho detto più volte che se la decisione spetta a me, voglioal. Ma tutto è nelle mani della dirigenza e devono risolvere questo problema. Sta a loro decidere. Interesso al? Sono felice che un club come ilsia interessato a me, ma sono felice ale vedremo cosa ci riserverà il. Al momento preferiscoinLeague, il campionato migliore al mondo”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

