Sacchi | “Capolavoro di Pioli Il Milan non sbaglierà la partita contro il Liverpool”

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 dicembre 2021) “Mi fa piacere quando ilgioca bene e vince. Sono sicuro cheilnon sbaglieranno la, però devono imparare non solo a non sbagliare questa, ma anche quella che arriverà dopo. Quando vedi una squadra che attacca e che vuole avere il dominio del gioco, questo fa parte di quella scuderia.è stato veramente sorprendente per me, ha compiuto un. Non solo è un ottimo allenatore, ma alla base c’è una grande persona: educata, mai presuntuosa. Gli auguro il meglio. I rossoneri devono acquisire la mentalità vincente, frutto di determinazione del gruppo, capacità di lavorare e conoscenza“. Queste sono le parole di Arrigo, espresse ai microfoni diTV, in riferimento al lavoro di Stefano ...