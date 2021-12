Ruota panoramica alla Fortezza: alta 55 metri, con 42 cabine. Fino a metà gennaio (Di lunedì 6 dicembre 2021) È in funzione da tre giorni, alla Fortezza da Basso di Firenze, la Ruota panoramica mobile, la più alta d'Italia: 55 metri per 42 cabine. E' stata installata all'interno Florence Ice Village, dove è presente anche la pista di pattinaggio, la più lunga d'Europa, illuminato con 50mila lucine led. La Ruota, avrà un costo di 12 euro (10 per i residenti e 7 per i bambini sotto i dieci anni) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 6 dicembre 2021) È in funzione da tre giorni,da Basso di Firenze, lamobile, la piùd'Italia: 55per 42. E' stata instta all'interno Florence Ice Village, dove è presente anche la pista di pattinaggio, la più lunga d'Europa, illuminato con 50mila lucine led. La, avrà un costo di 12 euro (10 per i residenti e 7 per i bambini sotto i dieci anni) L'articolo proviene da Firenze Post.

