Running | Sorrento Positano | vince Luca Gargiulo | secondo Carmine Federico

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo due anni di stop, laUltramathon 54km e Panoramica 27km è tornata. E per i partecipanti l’accoglienza è di quelle speciali. La distanza Ultramarathon 54km è una competizione rientrante nel calendario delle manifestazioni IAU (International Associtation of Ultrarunners) con tanto di Bronze Label Iau e IUTA (Italian Ultramarathon and Trail Association). Organizzata da NapoliAsd laancora una volta deve fare i conti con ben due temporali tra la partenza, i primi chilometri e ancora verso il 40esimo km, anche se come dice il detto e come l’ha ripetuto al microfono il presidente organizzativo Carlo Capalbo allo start davanti a tutti i runner: “Gara bagnata, gara fortunata, siete fortissimi, grazie di essere qui a”. L’Ultramarathon è ...