Rossi Ct Ungheria: «Ho sempre sognato di fare questo mestiere» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Marco Rossi, ct Ungheria, premiato tra gli sportivi piemontesi del 2021 dall’USSI al Circolo La Stampa di Torino Le parole del Ct dell’Ungheria Marco Rossi a margine della premiazione al Circolo La Stampa di Torino che lo ha visto tra i premiati come sportivo piemontese del 2021 dall’USSI. Le sue parole: SOGNO REALIZZATO – «Tante decisioni puoi essere costretto a prenderle se segui un sogno. Ho avuto la fortuna di fare il calciatore prima e l’allenatore poi. Ho fatto della mia passione il mio lavoro e per questo non devo lavorare mai.» Ungheria – «Ho un contratto di ancora 4 anni. Ho grande stima da parte di Federazione, tifosi e giocatori. L’asticella si è alzata, purtroppo non siamo riusciti a qualificarci al Mondiale perché abbiamo trovato sul nostro cammino Eddy ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Marco, ct, premiato tra gli sportivi piemontesi del 2021 dall’USSI al Circolo La Stampa di Torino Le parole del Ct dell’Marcoa margine della premiazione al Circolo La Stampa di Torino che lo ha visto tra i premiati come sportivo piemontese del 2021 dall’USSI. Le sue parole: SOGNO REALIZZATO – «Tante decisioni puoi essere costretto a prenderle se segui un sogno. Ho avuto la fortuna diil calciatore prima e l’allenatore poi. Ho fatto della mia passione il mio lavoro e pernon devo lavorare mai.»– «Ho un contratto di ancora 4 anni. Ho grande stima da parte di Federazione, tifosi e giocatori. L’asticella si è alzata, purtroppo non siamo riusciti a qualificarci al Mondiale perché abbiamo trovato sul nostro cammino Eddy ...

