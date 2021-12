Advertising

CorriereCitta : Roncigliano, il Comune di Ardea approva ordine del giorno all’unanimità: «Atto politico forte» -

Non sono bastati (almeno per il momento) i quattro pareri negativi di altrettanti Enti Pubblici (di Albano, Città Metropolitana di Roma, Asl Roma 6 e Soprintendenza Archeologica) e le ...... Roberto Gualtieri, al fine di interrompere il conferimento dei rifiuti della Capitale nella discarica di, neldi Albano voluto dalla precedente amministrazione Raggi. L'assurdo ...Discarica di Albano, Colle Verde insiste (con forza) per ottenere il maxi-biogas. Malizia: “Intorno a Roncigliano tumori a +34%”."Discarica di Albano, Colle Verde insiste (con forza) per ottenere il maxi-biogas. Noi insistiamo con forza nel ricordare lo stato di compromissione del ...