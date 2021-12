Roma | tenta di rubare lo smartphone a una turista che saliva in metro | beccato

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 6 dicembre 2021)– Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri del Gruppo dihanno eseguito mirati controlli volti a contrastare ogni forma di illegalità e degrado nel centro storico e nella periferia della Capitale. Il bilancio delle attività è di una persona arrestata e 7 denunciate a piede libero. In manette è finito un 40enne del Senegal sorpreso dai Carabinieri della StazioneSan Pietro mentreva di deuna 18enne ina salire a bordo dellaalla fermata “Barberini”. I Carabinieri lo hanno bloccato nel momento in cui stava sfilando lodalla tasca della giovane. L’arrestato è stato portato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo. I Carabinieri della Stazione...