Roma, parla il ristoratore vaccinato e positivo al Covid: “Con il Green Pass potevo andare ovunque” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un ristoratore mette in evidenza alcune falle del Green Pass in vigore da mesi. Lui, nonostante il vaccino aveva contratto il Covid ma, con il Pass poteva circolare liberamente ovunque. Il Green Pass, nelle intenzioni del Governo, è nato con lo scopo di limitare il più possibile i contagi di Covid. Paradossalmente, a volte, sembra L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Unmette in evidenza alcune falle delin vigore da mesi. Lui, nonostante il vaccino aveva contratto ilma, con ilpoteva circolare liberamente. Il, nelle intenzioni del Governo, è nato con lo scopo di limitare il più possibile i contagi di. Paradossalmente, a volte, sembra L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

GianniMarangon : @CarloCalenda Parla il pallone più gonfiato di Roma ???????????????????????????????????????????? sei nessuno,pirla non sei nessuno, testi… - mad_musika : RT @rep_roma: La morte di Abdel legato al letto per tre giorni, parla la madre: 'Mio figlio ci disse che era stato aggredito dentro il Cpr'… - napolista : Non ti disunire, Napoli. Teniamoci gli applausi. Il mal di stomaco passerà Roma-Inter non c’è partita. Perché Inza… - OgnissFla : Più Italiano e meno Shevchenko. Per fare gli allenatori serve gavetta e merito, non il nome. Al mondo mediatico ser… - nickbluebox : RT @Labatarde2: Psichiatria ennesimo braccio armato della repressione La morte di Abdel, legato al letto per tre giorni. Parla la madre:… -