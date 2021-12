Roma, non è crisi ma ci somiglia: l'esordio di Volpato è l'unica nota buona (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo la sonora sconfitta subita sabato contro l’Inter la Roma fa mea culpa e riparte per l’ennesima volta all’inseguimento dell’obiettivo Europa: settima in classifica, superata da Juventus e Fiorentina, il quarto posto sembra oggi più lontano che mai. Contro i campioni in carica è arrivato il settimo stop in 16 giornate, un record negativo per i Giallorossi. La società ha confermato comunque la fiducia allo Special One, ma il trend va assolutamente invertito e tutti nell’ambiente attendono la pausa invernale come l’ossigeno: il mercato di gennaio sembra davvero l’ultima spiaggia alla quale restare aggrappati per non vivere l’ennesima stagione deludente. L’unica nota positiva, oltre al ritorno all’Olimpico di Totti dopo due anni, è stato l’esordio di Cristian Volpato, classe 2003 preso sotto l’ala ... Leggi su footdata (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo la sonora sconfitta subita sabato contro l’Inter lafa mea culpa e riparte per l’ennesima volta all’inseguimento dell’obiettivo Europa: settima in classifica, superata da Juventus e Fiorentina, il quarto posto sembra oggi più lontano che mai. Contro i campioni in carica è arrivato il settimo stop in 16 giornate, un record negativo per i Giallorossi. La società ha confermato comunque la fiducia allo Special One, ma il trend va assolutamente invertito e tutti nell’ambiente attendono la pausa invernale come l’ossigeno: il mercato di gennaio sembra davvero l’ultima spiaggia alla quale restare aggrappati per non vivere l’ennesima stagione deludente. L’positiva, oltre al ritorno all’Olimpico di Totti dopo due anni, è stato l’di Cristian, classe 2003 preso sotto l’ala ...

Advertising

CarloCalenda : I 5S hanno devastato Roma, paralizzandola per cinque anni e mortificandola in tutti i modi. Non esiste, ma proprio… - DAZN_IT : Ma che partita ha fatto l’Inter? ?? #Dzeko punisce così la Roma, ma non esulta ?? #RomaInter #DAZN - dellorco85 : 'Calenda-Italia Viva: in campo a Roma contro Pd se candida Conte' 5 dic. (askanews). L'unico obiettivo di Renzi e… - guyfawkes2_0 : RT @robertalerici: Fermata piazzale Flaminio, Roma il primo giorno di #supergreenpass . Il deserto quando di solito non si riusciva neanche… - ItaliaViva : RT @lucianonobili: 'Se nel collegio Roma 1 il Pd mette in campo una candidatura riformista, noi ci siamo. Se il Pd candida Conte, la candid… -