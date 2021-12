Roma, Mourinho rifiuta il Tapiro d’Oro dopo la sconfitta contro l’Inter (Di lunedì 6 dicembre 2021) José Mourinho ha rifiutato il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia, dopo la sconfitta per 0-3 per mano dell‘Inter di Simone Inzaghi. L’allenatore giallorosso non ha accettato di buon grado il riconoscimento ironico, per la seconda volta durante l’anno, stizzito dalla comica provocazione in merito a una sua proverbiale scontentezza. “dopo il Triplete, c’è stata la tripletta. Dica la verità, ha perso apposta perché è ancora interista?“. Così Valerio Staffelli, inviato a Roma per uno dei programmi di punta di Canale 5, parole beffarde e rappresentanti lo 0-3 subito dalla Roma all’Olimpico, contro un’Inter schiacciasassi. Nessun premio di consolazione, quindi, per Mourinho, il quale ha deliberatamente ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Joséhato ildi Striscia la Notizia,laper 0-3 per mano dell‘Inter di Simone Inzaghi. L’allenatore giallorosso non ha accettato di buon grado il riconoscimento ironico, per la seconda volta durante l’anno, stizzito dalla comica provocazione in merito a una sua proverbiale scontentezza. “il Triplete, c’è stata la tripletta. Dica la verità, ha perso apposta perché è ancora interista?“. Così Valerio Staffelli, inviato aper uno dei programmi di punta di Canale 5, parole beffarde e rappresentanti lo 0-3 subito dallaall’Olimpico,un’Inter schiacciasassi. Nessun premio di consolazione, quindi, per, il quale ha deliberatamente ...

