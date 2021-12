Roma, insulti e divieti alla figlia: a processo papà e moglie. L?inferno è durato per cinque anni (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non poteva uscire da sola con i compagni di scuola, né vestirsi come voleva, altrimenti sarebbe stata punita con schiaffi e insulti: la casa in cui viveva era ormai diventata come una gabbia,... Leggi su ilmattino (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non poteva uscire da sola con i compagni di scuola, né vestirsi come voleva, altrimenti sarebbe stata punita con schiaffi e: la casa in cui viveva era ormai diventata come una gabbia,...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Roma, insulti e divieti alla figlia: a processo papà e moglie. L’inferno è durato per cinque anni - ilmessaggeroit : Roma, insulti e divieti alla figlia: a processo papà e moglie. L’inferno è durato per cinque anni - diego4all : @luca7goldenwing @pap1pap Quest'estate subissati di insulti quando si disse che la turca sarebbe stato un upgrade r… - caterinaerrigo : RT @Gloriajadore: Cmq 0-3 e sento canti sugli spalti e bandiere della Roma sventolare. Embè prendiamo esempio ?? che dopo anni di dominio Ju… - Andrea96173130 : @MCriscitiello Non è la prima volta che insulta la Roma lui e capoccia lurida. Ve meritate solo insulti piccoli giornalisti -