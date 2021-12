Roma, ecco il primo senza Green pass sul bus, multa da 400 euro: ‘Volevo vaccinarmi tra qualche giorno’ (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da Green pass a Super Green pass il passo è stato breve e da oggi il certificato verde ‘base’ serve anche sui mezzi di trasporto, dai treni agli autobus. Per viaggiare, quindi, è necessario esibire il documento che attesta la completa vaccinazione, la guarigione o l’esito negativo di un tampone. E se da una parte il passo è stato breve e il Governo sta facendo di tutto per scongiurare il rischio di ulteriori chiusure ora che i contagi sono in aumento, dall’altra non sono mancati i primi controlli. Anche nella Capitale. Ed è proprio qui che poco fa un cittadino rumeno di 50 anni è stato multato perché viaggiava sull’autobus senza Green pass. Leggi anche: Scatta il Super Green pass: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Daa Superilo è stato breve e da oggi il certificato verde ‘base’ serve anche sui mezzi di trasporto, dai treni agli autobus. Per viaggiare, quindi, è necessario esibire il documento che attesta la completa vaccinazione, la guarigione o l’esito negativo di un tampone. E se da una parte ilo è stato breve e il Governo sta facendo di tutto per scongiurare il rischio di ulteriori chiusure ora che i contagi sono in aumento, dall’altra non sono mancati i primi controlli. Anche nella Capitale. Ed è proprio qui che poco fa un cittadino rumeno di 50 anni è statoto perché viaggiava sull’autobus. Leggi anche: Scatta il Super: ...

