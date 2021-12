Roma, anziana muore in un incendio: il corpo carbonizzato trovato dalla figlia (Di lunedì 6 dicembre 2021) E' morta tra le fiamme nel suo letto una donna di 90 anni trovata carbonizzata nell'appartamento dove viveva a Roma in zona Ostiense. A fare la triste scoperta è stata la figlia che ha immediatamente ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 dicembre 2021) E' morta tra le fiamme nel suo letto una donna di 90 anni trovata carbonizzata nell'appartamento dove viveva ain zona Ostiense. A fare la triste scoperta è stata lache ha immediatamente ...

Advertising

leggoit : Roma, anziana muore in un incendio: il corpo carbonizzato trovato dalla figlia - romalifenews : E' stata la figlia a trovare la 90enne priva di vita nel letto #Roma #Incendio #Anziana - - infoitinterno : Incendio in casa, anziana muore carbonizzata a Roma - infoitinterno : Incendio in appartamento a Roma: anziana morta bruciata viva nel suo letto - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Incendio in appartamento, anziana morta carbonizzata a Roma. 90enne trovata a letto dalla figlia #ANSA -