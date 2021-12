Rogo Thyssen 14 anni fa, famigliari vittime 'noi traditi' (Di lunedì 6 dicembre 2021) "Ci sentiamo presi in giro, traditi da uno Stato di cui non ci fidiamo più. La nostra tragedia è stata dimenticata, ma noi non possiamo dimenticare: lo Stato deve intervenire affinché gli infimi ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) "Ci sentiamo presi in giro,da uno Stato di cui non ci fidiamo più. La nostra tragedia è stata dimenticata, ma noi non possiamo dimenticare: lo Stato deve intervenire affinché gli infimi ...

LucianaCiolfi : RT @SkyTG24: Thyssen, 14 anni fa il rogo. Le famiglie delle vittime: Noi traditi - Sibonio1 : RT @kulturjam: 14 anni fa il rogo alla Thyssen in cui persero la vita Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco… - DarthDarti : RT @kulturjam: 14 anni fa il rogo alla Thyssen in cui persero la vita Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco… - scarpettavenere : RT @SkyTG24: Thyssen, 14 anni fa il rogo. Le famiglie delle vittime: Noi traditi - Ansa_Piemonte : Rogo Thyssen 14 anni fa, famigliari vittime 'noi traditi'. Lo Russo, devastante incendio ferita tremenda per la cit… -