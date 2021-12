Roberto Cingolani | la petizione online di Europa Verde | “Il ministro si dimetta Il Pnrr? Un’occasione persa”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) La presa di posizione deldella Transizione ecologica sul nucleare, durante il Consiglio Ue di Bruxelles dei giorni scorsi, è stata l’ultima goccia. Ultimo tassello di una serie di azioni (o non azioni) che ora spingonoad annunciare il lancio, su change.org, di unacon l’obiettivo di chiedere le dimissioni di. E, tra l’altro, non si tratta della primasulla piattaforma con la medesima finalità. L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa da Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, co-portavoce nazionale di. Secondo cui “senza un mandato del Parlamento e dimenticando l’esito di due referendum sul nucleare (l’ultimo dei quali si è svolto nel 2011, ...

I Verdi chiedono le dimissioni di, ministro della Transizione ecologica . A parlare, l'Europarlamentare di Europa Verde e co - portavoce nazionale di Europa Verde insieme ad Angelo Bonelli . Iscriviti alla ...Al via anche la creazione di una stazione elettrica e di nuove linee nell'area di Lucca Sbloccata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della Transizione ecologica, ...Oggi prende il via in Piazza Risorgimento (fino al 12 dicembre) la 23esima edizione di Atreju (dal titolo Il Natale dei Conservatori), la più grande kermesse della destra italiana.Via libera a 6 impianti eolici in Puglia e Basilicata, oltre alla realizzazione di una stazione elettrica e di nuove linee nell'area di Lucca. A "sbloccare la ...