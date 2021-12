Ritorno in Serie A già a gennaio: sfida a tre per il big (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’ex è pronto a tornare in Serie A, c’è lo sconto per l’addio: è corsa a tre già per il prossimo calciomercato invernale Un inizio di stagione scoppiettante quello che… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’ex è pronto a tornare inA, c’è lo sconto per l’addio: è corsa a tre già per il prossimo calciomercato invernale Un inizio di stagione scoppiettante quello che… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

OptaPaolo : 2 - La Juventus non vinceva due trasferte di fila in Serie A senza subire gol da febbraio 2019, quando in panchina… - serieAnews_com : ??Ritorno del #PapuGomez in #SerieA? L'agente fa chiarezza - wireditalia : Dalla fine de La casa di carta al ritorno di The Witcher, passando per novità come The Book of Boba Fett e A casa t… - tuskatore : @jeanpauldl1998 Ma il Genoa lo fa tramite amici, è risaputo, è la loro solita rosa di 35 calciatori di cui la metà… - SerieBNewsCom : #SerieB, salta la trattativa tra ???? #Cosenza e #Dionigi. Possibile ritorno di Occhiuzzi ?? -