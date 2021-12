"Ripartiti da Marsiglia". L'Ocean viking torna in mare e punta l'Italia (Di lunedì 6 dicembre 2021) La nave Ong di nuovo in mare per una missione di recupero. Quest'anno, dati alla mano, l'Italia ha assistito ad un numero di sbarchi superiore di sei volte rispetto al 2019 Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 dicembre 2021) La nave Ong di nuovo inper una missione di recupero. Quest'anno, dati alla mano, l'ha assistito ad un numero di sbarchi superiore di sei volte rispetto al 2019

