Rinnovo Brozovic: si avvicina la tanto attesa fumata bianca. I dettagli (Di lunedì 6 dicembre 2021) Marcelo Brozovic sempre più vicino al Rinnovo di contratto con l'Inter: previsto un nuovo incontro nei prossimi giorni A breve ci sarà un nuovo incontro, probabilmente decisivo, per la firma sul Rinnovo di Marcelo Brozovic. Come scrive il Giornale, il centrocampista croato è sempre più vicino al prolungamento: tra giovedì e venerdì è previsto infatti un nuovo summit tra l'entourage del giocatore e la dirigenza di Viale della Liberazione. Brozovic firmerebbe un accordo fino al 2025 e andrebbe a guadagnare circa 6 milioni di ero a stagione. Filtra sempre ottimismo sulla firma sul nuovo contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

