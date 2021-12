Rinnovo Brozovic: l’Inter alza l’offerta. Tutti i dettagli (Di lunedì 6 dicembre 2021) Rinnovo Brozovic: l’Inter alza la sua offerta. Gli aggiornamenti sul fronte prolungamento del contratto del croato Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda il Rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic con l’Inter. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il club nerazzurro avrebbe alzato la propria offerta. La proposta del club campione d’Italia si aggirerebbe ora intorno ai 6 milioni di euro a stagione di parte fissa, con i bonus che potrebbero giocare un ruolo determinante per la buona riuscita della trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021)la sua offerta. Gli aggiornamenti sul fronte prolungamento del contratto del croato Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda ildi contratto di Marcelocon. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il club nerazzurro avrebbeto la propria offerta. La proposta del club campione d’Italia si aggirerebbe ora intorno ai 6 milioni di euro a stagione di parte fissa, con i bonus che potrebbero giocare un ruolo determinante per la buona riuscita della trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

