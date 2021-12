Rimprovera due ragazzi senza mascherina sulla metro di Milano | anziano picchiato con una bottiglia | arrestato un 27enne

(Di lunedì 6 dicembre 2021) È finito in ospedale con diverse ferite alla testa undi 82 anni che oggi 6 dicembre aè stato aggredito da dueche non volevano indossare lainpolitana. Une un suo amico minorenne erano saliti a bordo del trenolinea rossa alla stazione Pasteur già visibilmente ubriachi e con unadi amaro in mano. Nel corso del viaggio avevano più volte disturbato gli altri passeggeri, finché l’li hati chiedendo loro di abbassare il volume della voce e anche perché non indossavano la, obbligatoria sui mezzi pubblici. I duehanno reagito colpendo l’al volto con la ...

