Rider da assumere come dipendenti | la svolta dell’Ue su 1 | 5 milioni di lavoratori delle piattaforme digitali

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Isonosubordinati. E quindi devono essere assunti con contratti adatti. Mercoledì la Commissione Europea varerà il pacchetto lavoro. E la direttiva rischia di cambiare per sempre il destino deidella Gig Economy in Italia e nel Vecchio Continente. Parliamo di 1,5di persone che oggi lavorano per aziendeGlovo, JustEat, Deliveroo, UberEats. JustEat già applica il contratto della logistica ai suoi. Gli altri attualmente utilizzano il contratto siglato da Assodelivery con l’Ugl (bocciato a Bologna). Che lega il salario minimo garantito alle consegne. Ma con il pacchetto lavoro del commissario Nicholas Schmit tutto può cambiare. La ...

Advertising

kittesencul : @Emme_comegesooo Immagina un bambino nascere nel mezzogiorno, e dovrebbero 'formarlo' a far il rider perché non esi… - StartMagNews : La Commissione Ue si prepara alla direttiva sui #platformworkers, che secondo indiscrezioni prevede l’assunzione. M… -

Ultime Notizie dalla rete : Rider assumere

Open

Con una comunicazione formale che renderà ilconsapevole di come viene valutato. Sono questi algoritmi a dimostrare che quella deinon è un'attività autonoma. Il riconoscimento del lavoro ...AlexGenere: spionaggio Alexè un adolescente londinese che viene arruolato all'... Alex si ritrova così aduna nuova identità, e sotto copertura inizia a frequentare un collegio ...Mercoledì la Commissione Ue vara una direttiva che definirà i lavoratori di Uber, Deliveroo e degli altri colossi digitali come subordinati.Niente maxi multe alle piattaforme del food delivery, ma 10 milioni di fondi per formazione, visita medica, mascherine e casco ...