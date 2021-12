Rider, arriva la svolta dell’Unione Europea: «Sono lavoratori dipendenti, vanno assunti» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da Bruxelles arriva una vera e propria rivoluzione per i Rider e, in generale, per tutti i lavoratori delle piattaforme digitali. Ne scrive Repubblica. “Dopodomani infatti la Commissione Europea approverà il pacchetto lavoro messo a punto dal Commissario lussemburghese Nicolas Schmit. E tra le misure portanti c’è un riconoscimento: quello per le piattaforme va considerato lavoro subordinato a tutti gli effetti. Quindi le persone dovranno essere assunte. Sostanzialmente viene cancellato il dogma dell’attività autonoma e indipendente”. Una norma che riguarderà i Rider, ma anche gli autisti di Uber. L’Unione Europea varerà la nuova direttiva mercoledì: una volta approvata dal Parlamento e dal Consiglio sarà una vera e propria legge cui gli Stati membri dovranno uniformarsi. “Naturalmente ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da Bruxellesuna vera e propria rivoluzione per ie, in generale, per tutti idelle piattaforme digitali. Ne scrive Repubblica. “Dopodomani infatti la Commissioneapproverà il pacchetto lavoro messo a punto dal Commissario lussemburghese Nicolas Schmit. E tra le misure portanti c’è un riconoscimento: quello per le piattaforme va considerato lavoro subordinato a tutti gli effetti. Quindi le persone dovranno essere assunte. Sostanzialmente viene cancellato il dogma dell’attività autonoma e indipendente”. Una norma che riguarderà i, ma anche gli autisti di Uber. L’Unionevarerà la nuova direttiva mercoledì: una volta approvata dal Parlamento e dal Consiglio sarà una vera e propria legge cui gli Stati membri dovranno uniformarsi. “Naturalmente ...

