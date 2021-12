Rider, arriva la legge che tutela il loro lavoro (Di lunedì 6 dicembre 2021) Rider, una categoria di lavoratori in grande crescita. Da 695 mila a 1,5 milioni in 3 anni. arriva la legge da parte dell’UE che tutela il loro lavoro. Mercoledì la Commissione Europea varerà il pacchetto lavoro. Ad ora lavorano senza garanzie e tutele ma d’ora in avanti darà tutto diverso: previdenza sociale, stipendio base obbligatorio. Saranno tutti quanti assunti come dipendenti. Rider assunti come dipendenti I Rider sono una categoria lavorativa emersa negli ultimi anni con la sempre maggiore diffusione delle piattaforme digitali di consegna a domicilio. Tra loro Glovo, Deliveroo, UberEats e JustEat. Nel 2018 erano 695 mila i Rider che lavoravano con queste aziende ma nel 2021 sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021), una categoria di lavoratori in grande crescita. Da 695 mila a 1,5 milioni in 3 anni.lada parte dell’UE cheil. Mercoledì la Commissione Europea varerà il pacchetto. Ad ora lavorano senza garanzie e tutele ma d’ora in avanti darà tutto diverso: previdenza sociale, stipendio base obbligatorio. Saranno tutti quanti assunti come dipendenti.assunti come dipendenti Isono una categoria lavorativa emersa negli ultimi anni con la sempre maggiore diffusione delle piattaforme digitali di consegna a domicilio. TraGlovo, Deliveroo, UberEats e JustEat. Nel 2018 erano 695 mila iche lavoravano con queste aziende ma nel 2021 sono ...

napolista : #Rider, arriva la svolta dell’Unione Europea: «Sono lavoratori dipendenti, vanno assunti» Mercoledì l’esecutivo Ue… - PierpaoloLiso : @Orialiso Son sicuro che l'indignazione per Renatino sia tutta contenuta qui sui social e arriva da gente che si in… - fabpicca : Stasera solo con i bambini, si va per una consegna a domicilio. Arriva il rider al citofono gli chiedo se può lasci… - Tele_nauta : #AlexRider arriva su Prime Video con gli inediti della seconda stagione - ZoMbIdomi : E ora, giustamente, sto in ansia fino a che non arriva il rider. -