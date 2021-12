(Di lunedì 6 dicembre 2021)più che una prospettiva. Parliamo delvagheggiato da Enriconel tentativo di sbarrare la strada del governo post-elettorale al centrodestra. A sentire il sociologo Ilvo Diamanti, che vi ha dedicato una lunga analisi su, la strategia del leader dem sarebbe già in affanno. Non (tanto) per i suoi demeriti quanto per la dispersione del popolo dellain rivoli che spaziano da Leu di Bersani al “centro” di Matteo Renzi ma senza quella spinta necessaria a trasformarli in un fiume. Situazione opposta nel centrodestra, dove gli elettorati di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia si presentano come un blocco molto più omogeneo. L’analisi del sociologo Diamanti Come dimostra, ragiona Diamanti commentando l’ipotesi Berlusconi al Quirinale, la ...

Advertising

SecolodItalia1 : “Repubblica” intona il de profundis al “nuovo Ulivo” di Letta: «La sinistra unita è un’illusione»… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica intona

La Repubblica

LA TRAVERSEE (Francia, Germania,Ceca, 2021) - CONCORSO TORINO 39 di Florence Miailhe ... Il finale in soggettiva a Dubai, con Lady Gaga cheI'll Never Love Again in sottofondo, è un ...Il salmista prima ammonisce se stesso - mi si attacchi la lingua al palato se intono i tuoi canti in terra straniera, o Gerusalemme - poi effettivamente un canto lo, ma non è quello conviviale ...Carente la segnaletica, si vedono solo avvisi applicati alla buona ai pali della luce. Con inevitabile confusione dei turisti ...199K unità). . Venerdì 03/12/2021. 14:30 USA: Variazione occupati (atteso 550K unità; preced. In netto peggioramento il Nasdaq 100 (-1,6%); sulla stessa linea, in rosso l' S&P 100 (-1,14%). 58,7 punti ...