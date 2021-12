Report: stasera su Rai3 i debiti dei grandi club sportivi (Di lunedì 6 dicembre 2021) stasera su Rai3 alle 21:20 torna Report con una nuova puntata e con nuove inchieste: si parlerà anche della Juventus e dei debiti dei grandi club sportivi. Report torna, stasera su Rai3 alle 21:20, con una nuova puntata e con nuove inchieste. Nell'appuntamento di questo lunedì 6 dicembre 2021 Sigfrido Ranucci si occuperà di calcio, delle difficoltà di produrre energia green. In "Febbre a 90"di Daniele Autieri si parla della Juve e le sue sorelle. Oltre l'inchiesta di Torino sulle plusvalenze sospette per la quale è stato indagato il presidente della Juventus Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved, l'ex-direttore sportivo Fabio Paratici e altri due top manager, la prassi delle plusvalenze a specchio" (gli scambi ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 dicembre 2021)sualle 21:20 tornacon una nuova puntata e con nuove inchieste: si parlerà anche della Juventus e deideitorna,sualle 21:20, con una nuova puntata e con nuove inchieste. Nell'appuntamento di questo lunedì 6 dicembre 2021 Sigfrido Ranucci si occuperà di calcio, delle difficoltà di produrre energia green. In "Febbre a 90"di Daniele Autieri si parla della Juve e le sue sorelle. Oltre l'inchiesta di Torino sulle plusvalenze sospette per la quale è stato indagato il presidente della Juventus Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved, l'ex-direttore sportivo Fabio Paratici e altri due top manager, la prassi delle plusvalenze a specchio" (gli scambi ...

