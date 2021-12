Renzi, Calenda e le grandi manovre fuori dai poli bipopulisti (Di lunedì 6 dicembre 2021) A parte il non piccolo inconveniente di non rivolgersi la parola, le rette di Matteo Renzi e Carlo Calenda stanno viaggiando come le parallele che com’è noto non s’incontrano mai. Ed è una situazione politicamente curiosa. Perché in ultima analisi entrambi coltivano la stessa idea: creare qualcosa di nuovo in alternativa sia alla destra egemonizzata dal sovranismo che alla sinistra a trazione populista. Una “Cosa” che sbrigativamente chiamiamo “centro”. Non si incontrano, le due rette, certo perché ormai il grumo di ostilità/rivalità politica e personale si è davvero addensato oltre il limite; ma soprattutto perché le ricette per costruire questo nuovo centro o come lo si voglia chiamare differiscono non poco. Da una parte, Renzi è convinto che in questa fase sia opportuno cogliere l’occasione della ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 6 dicembre 2021) A parte il non piccolo inconveniente di non rivolgersi la parola, le rette di Matteoe Carlostanno viaggiando come le parallele che com’è noto non s’incontrano mai. Ed è una situazioneticamente curiosa. Perché in ultima analisi entrambi coltivano la stessa idea: creare qualcosa di nuovo in alternativa sia alla destra egemonizzata dal sovranismo che alla sinistra a trazione populista. Una “Cosa” che sbrigativamente chiamiamo “centro”. Non si incontrano, le due rette, certo perché ormai il grumo di ostilità/rivalitàtica e personale si è davvero addensato oltre il limite; ma soprattutto perché le ricette per costruire questo nuovo centro o come lo si voglia chiamare differiscono non poco. Da una parte,è convinto che in questa fase sia opportuno cogliere l’occasione della ...

