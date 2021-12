Renault - L' erede della Kadjar si chiama Austral - VIDEO

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Laha pubblicato il primo teaser, modelloche arriverà in concessionaria a partire dalla primavera del 2022. L'annuncio a sorpresa, accompagnato per il momento solo da un'immagine di dettaglio che mostra il nome dell'auto sul posteriore, conferma la sceltaCasa francese di presidiare il segmento C con un'offerta di prodotto consistente. Nuovo nome, nuove ambizioni. La scelta di cambiare nome al modello è indicativa delle intenzioni, che ha affermato di aver registrato la denominazionedal 2005, decidendo di utilizzarla solo ora per dare al suo nuovo prodotto un respiro internazionale. Su base Cmf con gli ibridi. Lasfrutterà ...

Advertising

GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Renault #Austral: svelato il nome del nuovo SUV compatto della Losanga [VIDEO TEASER] - motorionline : #Renault #Austral: svelato il nome del nuovo SUV compatto della Losanga [VIDEO TEASER] - dinoadduci : Renault - Si chiama Austral l'erede della Kadjar - VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Renault erede

Laha pubblicato il primo teaser della Austral, modellodella Kadjar e che arriverà in concessionaria a partire dalla primavera del 2022. L'annuncio a sorpresa, accompagnato per il momento ...La versione elettrica Per4 è già pronto anche un futuro elettrico. Il debutto dovrebbe avvenire nel 2025 e per il nome dell'a Watt della R4 si ipotizza '4ever', in italiano 'per sempre'...Si chiama Austral e sarà in vendita a partire dalla primavera del 2022. Eccolo nel video teaser ufficiali Per molti mesi, sin da febbraio di quest'anno, abbiamo visto foto spia della nuova generazione ...Renault cambia strada e per l'erede della Kadjar lancia il nome Austral. Questo nome - spiega Sylvia Dos Santos, Responsabile della Strategia Nomi presso la Direzione Global Marketing della Marca Rena ...