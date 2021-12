Regina Elisabetta, Casa Reale in lutto: la tragica notizia da Buckingham Palace (Di martedì 7 dicembre 2021) FOTO A FINE ARTICOLO. Il 2021 è stato un anno difficile per la Regina Elisabetta, che si è ritrovata ad affrontare un addio pesante: quello al suo compagno di una vita, marito e supporto, il Principe Filippo. Venerdì 3 dicembre, tuttavia, si è spenta anche la sua dama di compagnia, Ann Fortune FitzRoy, che era al servizio di Sua Maestà sin dal 1967. La Sovrana si ritrova a piangere un’amica fidata, che è sempre stata al suo fianco con estremo affetto, dedizione e fedeltà. La Regina Elisabetta è in lutto: l’ennesimo dopo la perdita di Filippo Era una delle sue amiche più intime e fedeli, che conosceva da sempre, se così possiamo dire. Ancor prima di essere la sua dama di compagnia, infatti, Ann si era unita alla Casa Reale nel 1953, proprio nello stesso anno ... Leggi su howtodofor (Di martedì 7 dicembre 2021) FOTO A FINE ARTICOLO. Il 2021 è stato un anno difficile per la, che si è ritrovata ad affrontare un addio pesante: quello al suo compagno di una vita, marito e supporto, il Principe Filippo. Venerdì 3 dicembre, tuttavia, si è spenta anche la sua dama di compagnia, Ann Fortune FitzRoy, che era al servizio di Sua Maestà sin dal 1967. La Sovrana si ritrova a piangere un’amica fidata, che è sempre stata al suo fianco con estremo affetto, dedizione e fedeltà. Laè in: l’ennesimo dopo la perdita di Filippo Era una delle sue amiche più intime e fedeli, che conosceva da sempre, se così possiamo dire. Ancor prima di essere la sua dama di compagnia, infatti, Ann si era unita allanel 1953, proprio nello stesso anno ...

