Real Madrid | spunta il nuovo nome per l’attacco

Il Real Madrid è alla ricerca di un centravanti di livello, per poter far rifiatare Benzema. Diversi sono i nomi sul taccuino di Florentino Perez, ma nelle ultime ore si è parlato molto di Mauro Icardi. Secondo Defensa Central, l'entourage di Icardi ha contattato il Real Madrid per sondare la possibilità di giocare nelle merengues a gennaio. L'ex Inter sta trovando sempre meno spazio a Parigi e un'occasione a Madrid potrebbe rappresentare una svolta per la sua carriera

