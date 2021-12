Real Madrid-Inter | Inzaghi in conferenza | le condizioni di Lautaro

Advertising

imepicbrozo77 : RT @SkySport: Real Madrid-Inter, Inzaghi: 'Lautaro sta bene, De Vrij è in dubbio' #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague #SkySport #RealMadridInter… - interliveit : #Perisic: 'Ho ancora fame di vittorie. L’anno scorso ho cambiato posizione ed è stato difficile. Migliore annata? S… - fantapiu3 : #Inter: #Inzaghi annuncia quattro assenze per il match di domani contro il #RealMadrid #fantacalcio #campionato… - SkySport : Real Madrid-Inter, Inzaghi: 'Lautaro sta bene, De Vrij è in dubbio' #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague #SkySport… - Fantacalcio : Real Madrid-Inter: la conferenza di Perisic -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

INVIATO A- Simone Inzaghi più che al primo posto, che sarebbe un grande risultato per lui e per l'Inter, vuole una partita importante nel tempio del, dove il club nerazzurro ha vinto una sola volta. Il tecnico di Piacenza conosce le difficoltà dell'incontro nonostante Ancelotti sia privo di Benzema e non le ha nascoste durante la ...A Ivan Perisic interessa solo della gara di domani contro il, gara di Champions che mette in gioco il primo posto nel girone. "Vogliamo fare una grande partita e chiudere in testa, poi ...Al Santiago Bernabeu l’Inter si gioca il primato del girone, per essere testa di serie ai sorteggi degli ottavi (lunedì 13 dicembre, ore 12 a Nyon). Non ci sarà Correa, finito ...L'Inter vuole provare a conquistare il primato del girone D in Champions League e per riuscirci deve battere il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Alla vigilia del match, Simone In ...