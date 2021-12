Real Madrid-Inter (Champions League, 7 dicembre ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, sfida per il primo posto nel girone (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’Inter affronta il palcoscenico del Bernabeu con la qualificazione già in tasca e la sfida contro il Real Madrid vale per il primo posto nel gruppo D. I Blancos hanno vendicato la sconfitta dell’andata contro lo Sheriff Tiraspol e hanno 12 punti, due di vantaggio sui nerazzurri che possono affrontare questa trasferta consapevoli che comunque InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’affronta il palcoscenico del Bernabeu con la qualificazione già in tasca e lacontro ilvale per ilnel gruppo D. I Blancos hanno vendicato la sconfitta dell’andata contro lo Sheriff Tiraspol e hanno 12 punti, due di vantaggio sui nerazzurri che possono affrontare questa trasferta consapevoli che comunque InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infoitsport : Il Real Madrid può essere l’ultimo step di crescita per l’Inter di Inzaghi - sportli26181512 : Inter al Bernabeu per l'impresa. Ma i numeri contro il Real e le spagnole…: Inter al Bernabeu per l'impresa. Ma i n… - news24_inter : La decisione di #Inzaghi su #Perisic in vista del #RealMadrid - sardojuventino5 : Per dire, se passiamo da secondi, becchiamo una tra: -Manchester City -Manchester UTD -Liverpool -Salisburgo-Lille… - sisonsen : RT @ElTrattore: Domani ci giochiamo il primo posto contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu -