Real Madrid | i convocati di Ancelotti | out Benzema

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Carloha diramato la lista deiper la sfida di domani contro l’Inter. Out per infortunio Bale e. Portieri: Courtois, Lunin, Fuidias. Difensori: Carvaja, Militao, Vallejo, Alaba, Nacho, Marcelo, Mendy. Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Vaszquez, Isco, Camavinga. Attaccanti: Hazard, Asensio, Jovic, Vinicius Jr, Rodrygo, Mariano Diaz. Foto: profilo TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Real Madrid, Ancelotti ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro l'Inter: out Benzema Carlo Ancelotti ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di Champions contro l'Inter, che chiude il gruppo eliminatorio.