Ranking Wta | classifica finale 2021 | Camila Giorgi alle soglie della top30 | 2 italiane in top100

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Un’altra stagione fa parte dell’album dei ricordi e nelWTA è l’australiana Ashleigh Barty a terminare in vetta alil. L’oceanica, pur non giocando molto a causapandemia, ha trovato il sigillo di Wimbledon che le ha permesso di gestire la situazione in maniera abbastanza tranquilla. Una graduatoria che vede l’aussie inseguita dalla bielorussa Aryna Sabalenka e dalla spagnola Garbine Muguruza che ha chiuso l’anno con la vittoria nelle WTA Finals.WTA (TOP-10) 1 Ashleigh Barty (Australia) 7582 2 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 6380 3 Garbine Muguruza (Spagna) 5685 4 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 5135 5 Barbora Krejcikova (Repubblica Ceca) 5008 6 Maria Sakkari (Grecia) 4385 7 Anett Kontaveit (Estonia) 4351 8 Paula Badosa (Spagna) 3849 9 Iga Swiatek (Polonia) 3786 10 ...

Advertising

zazoomblog : WTA Ranking (29 novembre): Ashleigh Barty sempre al comando Sara Errani e Giulia Gatto-Monticone perdono posizioni… - OA_Sport : #Tennis #WTA Ranking (29 novembre): Ashleigh Barty sempre al comando, Sara Errani e Giulia Gatto-Monticone perdono… - livetennisit : Ranking WTA: La situazione di questa setimana. Best ranking per Panna Udvardy -

Ultime Notizie dalla rete : Ranking Wta

OA Sport

... vincitrice del Roland Garros 2020, già dai suoi anni da junior e ha accompagnato tutto il suo percorso da campionessa under 18 di Wimbledon a Top 5 nel. La campionessa in carica degli ...... i tennisti e le tenniste che durante l'anno corrono da un continente all'altro per inseguire il sogno di scalare iAtp eTennis, l'atleta giapponese è stata inserita in una classifica molto prestigiosa: di quale si tratta e quali sono i meriti di Naomi Osaka.La tennista spagnola è stata premiata dai Blancos con una cerimonia particolare per elogiare il suo successo alle WTA Finals ...