Radiofreccia | 20 canzoni in gara | ecco come votare sul sito ufficiale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ventiinper la "Top 20" 2021 di, anima rock per antonomasia. Segnate questa data: lunedì 20 dicembre, in quell'occasione la classifica sarà svelata in diretta dalla prima all'ultima posizione. Lo annunciasul suointernet: "Andate qui e votate tra le 20 Top 20 più suonate danel 2021", si legge. "Chi seguirà Ozzy Osbourne - vincitore dell'edizione 2020 - nella speciale classifica di fine anno realizzata dagli ascoltatori di? Gli occhi sono tutti sulla puntata del 20 dicembre, dalle 14.00 alle 16.00. Insieme a Cecile B verrà scoperta tutta la classifica dalla ventesima alla prima posizione e, ovviamente, verrà decretato il vincitore. AC/DC - Witch's Spell Lo scorso anno gli AC/DC sono tornati per ...