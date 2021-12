Quirinale: occhio al “dinosauro” Mastella. Le sue mosse conducono al “gemello” Casini (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una rima e un paio di analogie. La rima (baciata, addirittura) è quella tra Mastella e Pannella. Le analogie hanno invece a che fare con le gogoliane “anime morte” di un Parlamento ormai stremato. Dai colpi dell’inchiesta “Mani pulite“, nel caso del leader radicale; dal vuoto politico scavato dalla pandemia, in quello del sindaco di Benevento. Ora come allora il lievito è il terrore di tornare alle urne. E se per cavalcarlo Pannella s’inventò gli “autoconvocati delle 7“, Mastella è tornato ad agitare il solito miraggio del centro. La novità è che vuole sperimentarlo subito, a cominciare dall’elezione del Quirinale. Rima ed analogie finiscono qui. Ma avvertiamo sin da ora che sarebbe un errore ridurre a folclore il raduno di sabato scorso al teatro Brancaccio di Roma dei “dinosauri” convocati dall’ex-leader ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una rima e un paio di analogie. La rima (baciata, addirittura) è quella trae Pannella. Le analogie hanno invece a che fare con le gogoliane “anime morte” di un Parlamento ormai stremato. Dai colpi dell’inchiesta “Mani pulite“, nel caso del leader radicale; dal vuoto politico scavato dalla pandemia, in quello del sindaco di Benevento. Ora come allora il lievito è il terrore di tornare alle urne. E se per cavalcarlo Pannella s’inventò gli “autoconvocati delle 7“,è tornato ad agitare il solito miraggio del centro. La novità è che vuole sperimentarlo subito, a cominciare dall’elezione del. Rima ed analogie finiscono qui. Ma avvertiamo sin da ora che sarebbe un errore ridurre a folclore il raduno di sabato scorso al teatro Brancaccio di Roma dei “dinosauri” convocati dall’ex-leader ...

