Questo documento di Pfizer non rivela che il vaccino ha causato oltre 1.200 decessi (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il 2 dicembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «I primi dati su 30 pagine rilasciate da FDA su Pfizer: su 42086 casi avversi, 1223 morti. Insomma, su 34 casi avversi segnalati, 1 muore». Il testo è accompagnato da una tabella che riepiloga le segnalazioni di eventi avversi e decessi che sarebbero collegati al vaccino Pfizer. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. La tabella è reale, ma non documenta le reazioni avverse (o i decessi) causati dal vaccino Pfizer. La tabella proviene da un documento di 38 pagine stilato dalla casa farmaceutica Pfizer e ottenuto il 17 novembre 2021 dal collettivo Public Health and Medical Professionals for Transparency, ... Leggi su facta.news (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il 2 dicembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «I primi dati su 30 pagine rilasciate da FDA su: su 42086 casi avversi, 1223 morti. Insomma, su 34 casi avversi segnalati, 1 muore». Il testo è accompagnato da una tabella che riepiloga le segnalazioni di eventi avversi eche sarebbero collegati al. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. La tabella è reale, ma non documenta le reazioni avverse (o i) causati dal. La tabella proviene da undi 38 pagine stilato dalla casa farmaceuticae ottenuto il 17 novembre 2021 dal collettivo Public Health and Medical Professionals for Transparency, ...

