“Quello che facciamo…”. GF Vip: Alex Belli lo ha sussurrato a Soleil Sorge e si è sentito tutto (Di lunedì 6 dicembre 2021) Alex Belli e Soleil Sorge ancora protagonisti del GF Vip 6. Dopo i tanti discorsi su amicizia, chimica artistica e baci che di cinematografico non avevano niente, l’attore ha confessato di provare un sentimento forte e reale per la sua coinquilina. “Nessuno dei due pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male. Vorrei anche fuggire da te, ma non ci riesco”, ha confessato Alex Belli. “Mentre guardavo i tuoi occhi ho avuto una scossa. Ti assicuro che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te. E io amo questa tua sfaccettatura, – ha concluso – come amo tutte le altre che hai, compreso la str***a”. GF Vip 6, Alex Belli e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021)ancora protagonisti del GF Vip 6. Dopo i tanti discorsi su amicizia, chimica artistica e baci che di cinematografico non avevano niente, l’attore ha confessato di provare un sentimento forte e reale per la sua coinquilina. “Nessuno dei due pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male. Vorrei anche fuggire da te, ma non ci riesco”, ha confessato. “Mentre guardavo i tuoi occhi ho avuto una scossa. Ti assicuro che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te. E io amo questa tua sfaccettatura, – ha concluso – come amo tutte le altre che hai, compreso la str***a”. GF Vip 6,e ...

