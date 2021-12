“Quelli? Tutti cani”. Christian De Sica se lo fa scappare ad Amici. Gelo di Maria De Filippi (Di lunedì 6 dicembre 2021) In attesa della sosta natalizia Amici 21 entra nel vivo. Nel corso del daytime di ieri in studio si è presentato un ospite particolare: l’attore Christian De Sica, grande amico ed estimatore di Maria De Filippi. Maria che dopo 16 anni ha visto cadere le accuse di plagio per il suo show più seguito e che, quindi, finalmente tira un sospiro di sollievo. Scrive l’Ansa come “La Suprema Corte ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato Giorgio Assumma e ha confermato le due precedenti pronunce del tribunale di Roma e della Corte d’Appello”. “La vicenda è iniziata nel 2004, quando lo sceneggiatore Roberto Quagliano citò in giudizio De Filippi, in qualità di autrice del programma Amici, accusandola di aver plagiato un suo precedente prodotto televisivo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) In attesa della sosta natalizia21 entra nel vivo. Nel corso del daytime di ieri in studio si è presentato un ospite particolare: l’attoreDe, grande amico ed estimatore diDeche dopo 16 anni ha visto cadere le accuse di plagio per il suo show più seguito e che, quindi, finalmente tira un sospiro di sollievo. Scrive l’Ansa come “La Suprema Corte ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato Giorgio Assumma e ha confermato le due precedenti pronunce del tribunale di Roma e della Corte d’Appello”. “La vicenda è iniziata nel 2004, quando lo sceneggiatore Roberto Quagliano citò in giudizio De, in qualità di autrice del programma, accusandola di aver plagiato un suo precedente prodotto televisivo, ...

