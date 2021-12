Quei sigari nel frigo di Demetrio Vol?i? | dono di Fidel Castro

Leggi su panorama

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Da giovane pensavo che se mai fossi diventato giornalista avrei voluto essere comeVol?i?, giornalista della veccia scuola, esperto di politica internazionale più di tanti blasonati accademici, consumato uomo d’intelligence, poliglotta, politico acuto e bilanciato. Vol?i? si è spento il 5 dicembre in una uggiosa e fredda mattinata goriziana nella sua casa di fronte al parco cittadino. È stato per decenni un punto di riferimento tanto per gli aspiranti giornalisti, quanto per gli aspiranti geopolitici. In comune avevamo d’essere nati entrambi in quella che è oggi la Slovenia, d’essere entrambi figli, seppure con più di 40 anni di differenza, dell’Europa di mezzo cioè di quella parte di mondo che ridisegna i confini statali a ogni starnuto delle grandi potenze. Fu questo probabilmente il motivo per cui riuscimmo alla fine a conoscerci e negli ultimi anni a ...